Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 10, é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima pode chegar a 27 graus e a mínima 16 graus. A previsão para o volume de chuva para hoje é de 17 mm

Minas Gerais

A sexta-feira, 10, será mais um dia típico de verão em Minas Gerais, com calor e pancadas chuvas.

Áreas de instabilidades favorecem chuvas potencialmente mais intensas no Centro-Sul e Oeste do estado, como observado nos últimos dias. Entretanto, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade provoca pancadas de chuva também na faixa Norte e no Leste mineiro.

Temperaturas permanecem elevadas, podendo chegar a 36ºC no Norte e Jequitinhonha.