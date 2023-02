Puc Minas Poços de Caldas abre inscrições para residência médica para medicina de família e comunidade

Foi aberto nesta quinta (09), as inscrições para o processo seletivo complementar do Programa de Residência Médica da PUC Minas Poços de Caldas.

Duas vagas estão sendo ofertadas para a especialidade de Medicina de Família e Comunidade, com ingresso no primeiro semestre de 2023 e duração de dois anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 deste mês, das 9h às 18h, exclusivamente pelo site da Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais (Aremg): www.aremg.org.br.

O edital está disponível no site da Aremg, no menu Processo Seletivo, onde também são realizadas as candidaturas. A taxa de inscrição é de R$ 220,00. A prova escrita será realizada em 25 de fevereiro e a previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 2 de março, com matrículas já no dia 4. Os ingressantes iniciarão suas atividades no Programa de Residência Médica imediatamente.

Podem participar do processo seletivo profissionais graduados em Medicina no Brasil ou no exterior que atendam aos critérios especificados no edital. Uma das condições é que o inscrito já tenha concluído a graduação em Medicina até 28 de fevereiro de 2023. Não é permitido que os selecionados estejam matriculados em outro programa de residência médica após esta data. Os profissionais selecionados para atuar no programa receberão uma bolsa financiada pela PUC Minas e um complemento pago pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a título de valorização do médico residente e fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

O cronograma completo, com todas as datas referentes ao processo seletivo pode ser verificado no edital.