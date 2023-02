Vendas do varejo em Minas crescem 2%

As vendas do comércio varejista em Minas Gerais registraram crescimento de 2% em 2022 na comparação com o ano anterior, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desempenho acima do nacional, que registrou expansão de 1%. “São dois anos seguidos com desempenho acima do nacional”, observa o responsável pela pesquisa do IBGE em Minas, Daniel Dutra. Ele lembra que em 2021 o Estado teve alta de 3,1% e o País registrou incremento de 1,4%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sicredi inaugura agência em Sabará

O Sicredi, 1ª instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 6,4 milhões de associados e atuação em todo o território nacional, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Região Centro RS/MG, uma das 100 cooperativas integrantes do sistema, inaugura, no dia 14 de fevereiro, sua primeira agência em Sabará/MG. (Folha de Sabará)

Venezuelanas recebidas em escola

A Escola Municipal “Maria Luíza Torres Martins”, de Santo Antônio do Aventureiro, iniciou o ano letivo 2023 com a grande novidade que, para a diretora do educandário, Arlete Aparecida Bastos, tem grande relevância: recebeu a matrícula de três crianças venezuelanas que, com os pais e mais uma irmã, tiveram que buscar refúgio no Brasil. “Para nós educadores é um desafio imenso e gratificante, onde além de ensinar certamente iremos aprender muito”, disse a diretora. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Aeroporto de Araxá tem vistoria

Os técnicos da Azul Linhas Aéreas realizaram uma vistoria no Aeroporto Municipal Romeu Zema. A empresa confirmou recentemente a retomada dos voos comerciais em Araxá e a previsão é de que as operações sejam iniciadas ainda no primeiro semestre de 2023. O administrador do aeroporto, Fabiano Cota, afirma que a volta dos voos comerciais na cidade vai fomentar o turismo no município. “Essa visita técnica da Azul é justamente para verificar as condições operacionais do aeroporto. Foram avaliados todos os nossos espaços e a pista de voo. Esse foi o primeiro passo para a volta dos voos comerciais”, explica. (Correio de Araxá – Araxá)

Prefeitura vistoria transporte escolar

A Prefeitura Municipal de Jacutinga, por meio da secretaria de Educação, realizou uma inspeção veicular nos carros utilizados para o transporte escolar das crianças, adolescentes e universitários do município, na última semana de janeiro, para que o ano letivo de 2023 inicie com segurança nos transportes dos alunos. Além dos carros próprios, a prefeitura possui outros terceirizados que realizam o transporte dos alunos às escolas. A avaliação ocorre semestralmente para averiguar se as condições dos veículos estão de acordo com as previstas na legislação, buscando a segurança dos alunos que utilizam o transporte. (Jornal Panorama – Baependi)

Ônibus com horários especiais

A prefeitura de Congonhas informa que durante o Congonhas Folia, entre os dias 17 a 21 de fevereiro, os ônibus sairão do Terminal Rodoviário a partir de 20h. No período de meia em meia hora, o transporte passará pela região central, seguirá para o Poliesportivo Central, no bairro da Praia, com destino a rotatória ao lado da Praça de Eventos. O retorno da Praça de Eventos acontecerá a cada meia hora de 00h30 até as 04h e passará pelo Poliesportivo Central, região central, com destino final na Rodoviária de Congonhas. Em caso de necessidade, haverá reforço no transporte público. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Cidades na Rede de Bancos de Alimentos

A reunião mensal da Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro-Oeste e Sul de Minas (Rede Barcos-MG) foi realizada na sede do Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA). A abertura da reunião foi conduzida pelo prefeito Eugênio Vilela, que deu as boas-vindas aos presentes e ressaltou a importância da Rede para implementação e fortalecimento das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) nos municípios da nossa região. (Últimas Notícias – Formiga)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

