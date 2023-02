29º Batizado e Troca de Graduações são realizados em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No último final de semana aconteceu em Poços de Caldas o quarto Encontro Tradições da Capoeiragem e o 29º Batizado e Troca de Graduações realizado pelo Centro de Ensino Educação e Pesquisa Capoeira (CEEPC), o qual promove aulas de capoeira em período integral e em contraturno escolar, além disso se destaca por trabalhar de modo diferenciado oferecendo uma alimentação balanceada para seus alunos, e que é coordenado pelo Mestre Vagner de Carvalho.

O tradicional encontro tem como objetivo resgatar e realizar uma manutenção da cultura no cenário municipal, além de incentivar grandemente a prática esportiva da capoeira por intermédio das programações realizadas. No sábado, dia 04, o evento foi promovido em duas etapas, sendo a primeira pela manhã com cursos práticos para os alunos e mestres convidados. Para os responsáveis dos alunos foi realizado o curso de padrinhos ministrado pelo Mestre Vagner, além disso no período noturno ocorreram apresentações culturais e esportivas, roda de capoeira, noite de homenagens e a troca de graduação de alguns dos representantes mais velhos da escola Brandon Luiz Mendes, Fábio de Paula Ramos e Reginaldo Alves do Nascimento, os quais se tornaram professores e Iuri Julierme de Melo Ferreira Penna que se tornou monitor.

No domingo foi promovida uma apresentação cultural de Roda de Capoeira, com o auxílio dos professores citados a cima e das monitoras Franciele Silva do Nascimento e Vanessa de Cássia Carvalho, para os mestres e convidados, os quais vieram de regiões distintas como São Sebastião (litoral norte de São Paulo), Guarujá, Santos e Belo Horizonte. Dessa maneira, é nítido observar como a capoeira, por meio de encontros bem sucedidos como este, pode fornecer enorme visibilidade para a cidade de Poços de Caldas, além de promover um intercambio imprescindível para a manutenção e resgate da cultura no cenário municipal.