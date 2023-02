Baile Verde e Branco, 42 anos de tradição na Caldense e no carnaval de Poços

Poços de Caldas, MG – A Caldense sempre realizou bailes e eventos para seus associados. Em diversas ocasiões foram feitas matinês e carnavais animados. Mas no início da década de 80 surgiu a ideia para a criação de um evento pré-carnavalesco especial, que iria se tornar tradição no calendário de atividades da cidade.

O primeiro Baile Verde e Branco foi marcado para uma quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 1981. A ideia era que os foliões marcassem presença utilizando as cores da Veterana, por isso o nome Verde e Branco. “O carnaval em Poços de Caldas em termos de baile começa oficialmente hoje a noite, com a realização de um baile carnavalesco denominado Baile Verde e Branco. A diretoria social da Caldense está empenhada em promover este ano um carnaval que marque época, principalmente entre seus associados. O baile começa às 23 horas e promete alcançar grande sucesso, tratando-se de uma inovação da comissão carnavalesca para este ano”, publicou o Jornal Mantiqueira na ocasião.

O evento foi uma promoção da Caldense com a Secretaria Municipal de Turismo e aconteceu no Ginásio Poliesportivo Ronaldo Junqueira, na sede do clube. Durante o baile foi realizado um concurso para eleição da rainha do carnaval poços-caldense, com candidatas representando os blocos da cidade. O clube ainda organizou um baile no sábado de carnaval e duas matinês, com concurso de fantasias infantis.

“Logo que assumi a presidência do clube pela primeira vez, tive a honra de realizar o primeiro Baile Verde e Branco. Naquela época, o Dr. Ronaldo Junqueira era o prefeito de Poços e Ronaldo Durante o secretário de Turismo. A festa cresceu, e se tornou tradicional no calendário de eventos da cidade”, disse Antônio Bento Gonçalves, que presidia a Veterana na oportunidade, na gestão de 1981 a 1984.

Desde então o baila Verde e Branco marcou gerações, sempre abrindo o calendário de atrações carnavalescas na cidade e foi realizado anualmente até 1995, quando foi descontinuado. Entretanto, em 2012 retornou com uma grande realização que reuniu mais de 800 pessoas no Ginásio Luiz Sodré e no Piano’s Bar. E de lá para cá vem sendo realizado periodicamente no clube, com muita alegria, ritmos dançantes e as famosas marchinhas.

Em 2023, após um hiato em virtude da pandemia, o baile volta com grande relevância. O evento começa neste sábado (11) às 21 horas. As mesas foram esgotadas com uma semana de antecedência para a apresentação da banda Frevo na Fobica e as instalações do clube receberam decoração e temática especial para o evento. Mas ainda há ingressos disponíveis, 50 reais para sócios e 100 reais para não sócios.

Renan Muniz / Caldense