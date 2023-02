Ibge lança disque-censo para quem ainda não foi recenseado em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Os moradores de Poços de Caldas que ainda não receberam a visita de um recenseador já podem ligar para o número 137 e agendar uma entrevista. A ligação é gratuita e pode ser realizada diariamente, das 8h às 21h30, horário oficial de Brasília. Na reta final, a coleta do Censo Demográfico depende agora do apoio irrestrito da sociedade e do acesso incondicional aos moradores. O serviço é fundamental para concluir a coleta domiciliar e alcançar os moradores de domicílios onde ninguém ainda respondeu ao recenseador.

Em dezembro o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística uma prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022. O levantamento aponta que Poços de Caldas possuía 172.869 habitantes. A última estimativa do IBGE, de 2021, indicava que o município tinha 169.838 pessoas.

Poços segue como a maior cidade do Sul de Minas. A prévia dos dados do IBGE mostra que Pouso Alegre está em segundo lugar, com 162.028, e Varginha na terceira colocação, com 137.078 habitantes.

A divulgação dos dados cumpre a lei que determina ao instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.

Como funciona

o serviço 137

A ligação para o Disque-Censo 137 é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8h às 21h30. O atendimento telefônico conta com 120 agentes censitários de pesquisa. Para saber se o Disque-Censo 137 está disponível em seu município, clique aqui.

Iniciativa inédita no IBGE, o 137 é um telefone disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e configura um serviço de utilidade pública. As ligações são recebidas por atendentes de uma central de atendimento específica para esse serviço.

Ao receber a ligação, o atendente pede que o morador se certifique de que nenhuma outra pessoa que reside no domicílio respondeu ao Censo, pois basta que um morador forneça as informações por todos. Caso o morador confirme que ninguém no domicílio respondeu, a ligação prossegue e o atendente solicita o endereço para verificação.

A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e a ligação é encerrada. Caso o endereço não tenha sido visitado, o atendente informará que um recenseador irá presencialmente ao domicílio.