Previsão do tempo para este sábado, 11

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado é de céu nublado com muitas nuvens, com abertura de so l e possibilidades de chuvas a qualquer hora. A temperatura máxima poderá chegar a 24 graus e a mínima de 16 grau. Previsão de volume de chuva para esta sábado é de 30 milímetros.

Minas Gerais

Neste fim de semana, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável com pancadas de chuva típicas da estação do verão no Oeste, Sul, Centro e Sudeste mineiro em resposta ao forte aquecimento aliado a disponibilidade de umidade na atmosfera.



O ar quente continental relativamente mais seco e estável dificulta a formação de nuvens de chuva no Norte e Leste do estado.



As temperaturas seguem elevadas em todo o estado e faz calor da ordem de 37°C no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas. Na capital mineira em toda a Grande BH, há previsão de chuva especialmente no final da tarde e noite, que pode ser de intensidade forte, acompanhada de rajadas de vento.