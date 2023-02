Procon orienta sobre o uso de Pomadas de cabelo que causam cegueira temporária e Anvisa tira produtos do mercado

Poços de Caldas, MG – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de pomadas para modelar e trançar cabelo depois da ocorrência de efeitos adversos graves, como queimaduras nos olhos e cegueira temporária. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10/2), abrange todos os tipos e todas as marcas que têm essa função estética, e prevê que nenhum lote de produtos desse tipo seja vendido ou utilizado por consumidores e profissionais que trabalham no ramo da beleza.

O Procon de Poços de Caldas, orienta que a proibição ocorre em meio ao aumento de casos de “efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto”. Pessoas que utilizaram pomadas de trança e modelagem dos cabelos relataram consequências como cegueira temporária, irritação e queimadura nos olhos.

A determinação desta sexta não decidiu pelo recolhimento do produto dos mercados. No entanto, pomadas modeladoras de cabelo devem ficar separadas da prateleira, não sendo expostas ao consumo ou uso. A Anvisa ressalta que as pomadas compradas antes da proibição não sejam utilizadas por consumidores e salões de beleza. A discussão sobre a venda de pomadas de cabelo e a agência reguladora ocorre desde o dia 16 de janeiro. Àquela data, a Anvisa cancelou a regularização de oito pomadas modeladoras para o cabelo por não cumprimento das normas sanitárias vigentes.

Consumidores

Não usar ou comprar esses produtos; Se usou recentemente, lavar os cabelos com cuidado, inclinando a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos; Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância; Em caso de efeito indesejado, notificar o caso à Anvisa pela internet.

Profissionais, salões

e comércio

Não usar os produtos em nenhum cliente; Não vender os produtos enquanto a medida estiver em vigor; O produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

As denúncias podem ser feitas ao Procon de Poços de Caldas na Rua Pernambuco, 562 – Centro .

Horário de atendimento presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Atendimento eletrônico: https://eouve.com.br/

Telefone:35) 3697-2390