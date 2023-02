Seminário de jiu-jitsu com Felipe Amorim, campeão mundial, é realizado em Poços

Poços de Caldas, MG – Alunos da Academia Indio Fight School/Jiu-Jitsu/Muay Thay, comandada por Júnior Cantão, o Índio, participaram na manhã deste sábado (11) de um seminário com Felipe Amorim, faixa preta de jiu-jitsu, morador da Casa do Atleta e aluno formado por Paulão Rezende. Durante o evento os alunos foram atualizados de posições e várias técnicas importantes do jiu-jitsu, ações que vão ajudar durante treinos e competições. “O Felipe é uma das revelações do jiu-jitsu brasileiro, aluno do mestre Paulão Rezende e passou conhecimentos importantes para nossos atletas. Sempre é bom estar atualizando e acredito que todos aproveitaram muito bem as técnicas passadas pelo Felipe”, destacou Índio. Felipe conversou com o Mantiqueira e destacou que o foco do seminário foi a parte mais técnica do jiu-jitsu. O atleta está de mudança para a Colômbia e é faixa preta. O evento focou tanto atletas de competição quanto aqueles que praticam apenas para manter a forma física e o conhecimento em uma arte marcial. “Busquei orientar bastante, mostrar novas posições, novas técnicas e foi um seminário bastante proveitoso”, destacou Felipe. Ele mora em Poços de Caldas há sete anos e tem resultados importantes ao longo de sua carreira como atleta profissional. O seminário realizado neste sábado foi o último de Felipe que está de mudança para a Colômbia. “Desde quando comecei pensava em ganhar os campeonatos mais importantes e consegui. Ganhei mundiais, cinco no total, cinco brasileiros, enfim, ganhei o que tinha que ganhar e hoje em dia penso mais na frente, quero ter minha academia, formar meus atletas e é por isto que estou indo para a Colômbia encarar este novo desafio”, falou Felipe.

A Academia Índio Fight School/Jiu-Jitsu/Muay Thay fica na rua Barão do Campo Místico, 274, centro. São vários horários de aulas À partir das 6h. A academia trabalha com alunos iniciantes até os mais experientes.

TEXTO E FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA