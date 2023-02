Grave acidente em Passos deixa dois mortos e três feridos em estado grave

Passos, MG – Na manhã deste domingo (12), por volta das 07h05min, na rodovia MG-050, KM 364, em Passos, Minas Gerais, uma colisão entre dois veículos, um VW/GOL e um FIAT/UNO resultou em duas vítimas fatais no veículo VW/GOL. Um homem de 22 anos que conduzia o veículo e um passageiro masculino de 23 anos morrem no desastre. Além disso, três pessoas no veículo FIAT/UNO, incluindo o condutor de 26 anos e dois passageiros, foram socorridos com graves ferimentos para a Santa Casa de Passos.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local para fazer os primeiros socorros e a perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos necessários. O veículo VW/GOL foi removido por falta de licenciamento.