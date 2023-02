Motociclista é preso após ser flagrado com moto furtada

Poços de Caldas, MG – A Guarda Civil Municipal, através do Grupo Ambiental, prendeu um motociclista não habilitado e embriagado após ser flagrado na Serra de São Domingos, na manhã deste sábado (11/02). Durante a patrulha, a equipe notou o condutor com dificuldade ao conduzir a moto e, ao realizar a abordagem, perceberam que ele estava embriagado e sem a CNH. Além disso, a moto também não estava com os documentos e havia sido furtada anteriormente.

O condutor informou que havia recebido a moto como pagamento de uma dívida, mas a documentação constava como regular. Entretanto, durante o registro do relatório, o sistema informou um registro de furto da moto. O motociclista foi preso e levado para atendimento médico, onde foi confirmada a sua embriaguez. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências. A moto foi removida para um pátio credenciado do DETRAN.

Foto: Divulgação / Guarda Civil Municipal