Motorista alcoolizado é detido em ação da Guarda Civil Municipal

Poços de Caldas, MG – A Guarda Civil Municipal prendeu um motorista embriagado durante uma ação de fiscalização na Serra de São Domingos na manhã deste sábado (11/02). O motorista, que estava dirigindo um Fiat/Uno, foi detido por conduzir o veículo de forma perigosa devido ao seu estado de embriaguez.

A equipe da Guarda Civil Municipal estava fazendo uma patrulha na região quando deparou com o motorista, que apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico forte, fala desconexa e andar instável. Ao realizar uma abordagem, os GCMs constataram que a documentação do veículo estava irregular, pois o licenciamento do carro estava vencido desde 2020.

O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado do DETRAN, enquanto o condutor foi preso e levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Lá, a médica de plantão confirmou a embriaguez do motorista. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis, incluindo o registro de um B.O. e o encaminhamento para o processo judicial.

A ação da Guarda Civil Municipal reforça a importância da fiscalização no trânsito e a necessidade de combater o crime de embriaguez ao volante. O condutor foi preso e deve responder pelos seus atos.

Foto: Divulgação / Guarda Civil Municipal