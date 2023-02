PM prende quadrilha de estelionatários que instalavam “chupa-cabras” em bancos

Poços de Caldas, MG – Durante operações na rotatória próximo a represa Saturnino de Brito a Polícia Rodoviária Estadual abordou um veículo do Estado de São Paulo.

O automóvel era ocupado por três homens de de 25, 27 e 31 anos todos eles proveniente da região metropolitana de São Paulo e com passagens por roubo.

Os homens tentaram se desfazer de dois cartões de crédito em nomes de terceiros, e após várias diligências, contando com o apoio dos policiais do 29 BPM, os militares conseguiram contato com os proprietários dos cartões.

As vítimas relataram que ao usarem o caixa eletrônico de um banco, seus cartões ficaram presos e um homem, se passando por funcionário, ofereceu ajuda e forneceu um número de telefone onde estava outro golpista que exigia os seus dados pessoais.

As vítimas reconheceram um dos ocupantes como sendo o homem que se passava por funcionário e oferecia ajuda para ludibriá-las.

No veículo utilizado pelos golpistas, foi encontrada a quantia aproximada de 7 mil Reais e um dispositivo “Chupa-Cabra”.

Os três homens foram presos em flagrante delito, o automóvel utilizado por eles, bem como seus celulares e o dinheiro encontrado e o dispositivo, foram apreendidos.