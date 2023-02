PM recupera em Poços bicicleta furtada em Botelhos e prende receptadores

Poços de Caldas, MG – Neste domingo, 12, uma vítima de um furto de bicicleta ocorrido em data anterior na cidade de Botelhos, acionou a Polícia Militar e informou que havia um anúncio de venda de sua bicicleta no Facebook e o endereço do vendedor seria em Poços de Caldas.

De imediato as equipes do Tático Móvel e Gepmor deslocaram até o endereço descrito no anúncio de venda, situado no bairro São José.

No local um indivíduo menor de idade apresentou a bicicleta e disse ter adquirido de outro pela quantia de R$ 500,00.

Equipes deslocaram até a rua Mariana, também no Bairro São José, na residência do autor G. A. G. de 24 anos, que havia vendido a bicicleta para o menor.

O Autor G.A.G. Informou que havia adquirido de uma pessoa de apelido “Ratinho” no bairro parque Esperança, na zona sul pelo valor de R$ 400,00.

Diante disto o autor foi preso e o menor infrator apreendido pelo crime de receptação.

Após encerrada a ocorrência ambos foram encaminhamos para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.