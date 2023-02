Tentativa de invasão ao Banco do Brasil da Assis Figueiredo

Poços de Caldas, MG – Na madrugada deste domingo (12/02), houve uma tentativa de invasão na agência do Banco do Brasil localizada na Rua Assis Figueiredo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para verificar a situação. Na porta de acesso ao local foi feito um corte na estrutura de aço para os agentes pudessem ter acesso ao local. No entanto, de acordo com as informações disponíveis, o suspeito não conseguiu entrar no local.

Como medida de segurança, a agência está temporariamente fechada para avaliação e conserto da porta danificada. Para atender aos clientes, foi estabelecido um direcionamento para a agência da Praça Pedro Sanches.

Espera-se que as autoridades investiguem rapidamente o ocorrido e tragam uma resposta para essa situação. Além disso, é importante que os bancos tomem medidas de segurança adequadas para evitar futuras tentativas de invasão.

Foto: Rede Social