PCMG prende suspeito de estuprar filha em Campestre

Campestre, MG – Na última sexta-feira (10/2), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu mandado de prisão preventiva de um homem, de 55 anos, no bairro Posses de São Sebastião, em Campestre, no Sul de Minas. Ele é investigado por praticar o crime de estupro de vulnerável contra a filha, de 30 anos.

A investigação iniciou após a vítima, que possui problemas mentais, relatar que vinha sofrendo abusos de seu pai. Segundo ela, o suspeito a dopava para praticar atos libidinosos contra a sua vontade.

Após levantamentos da vida pregressa do investigado foi constatado que ele já foi condenado pelo mesmo crime, e que possui um filho com a vítima.

As investigações prosseguem e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.