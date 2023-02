Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 13 é de céu nublado com abertura de sol e chuvas a tarde e a noite. Temperatura máxima pode chagar aos 27 graus e mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para esta segunda é de 20 mm.

Minas Gerais

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 13 é de tempo instável com pancadas de chuva típicas da estação do verão no Oeste, Sul, Centro e Sudeste mineiro ocasionado pelo forte aquecimento aliado a disponibilidade de umidade na atmosfera.



As temperaturas seguem elevadas em todo o estado e faz calor da ordem de 37°C no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas. Na capital mineira em toda a Grande BH, há previsão de chuva especialmente no final da tarde e noite, que pode ser de intensidade forte, acompanhada de rajadas de vento.

Atualização no decorrer do dia.