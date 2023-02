Programação gratuita anima o Carnaval do Partage Shopping Poços

Poços de Caldas, MG – Os foliões vão encontrar uma programação especial durante os dias de Carnaval no Partage Shopping Poços de Caldas, com atrações gratuitas para crianças e adultos, incluindo show em homenagem a um dos grupos mais icônicos da música brasileira.

Quem abrirá o ‘Partage Folia’ será a banda cover dos Mamonas Assassinas, grupo de rock alternativo que entrou para a história após uma carreira meteórica de pouco mais de sete meses. O grupo era formado por Dinho (vocal), Bento Hinoto (guitarra), Sérgio Reoli (bateria), Samuel Reoli (baixo) e Júlio Rasec (teclado).

O primeiro e único álbum de estúdio vendeu mais de três milhões de cópias e reuniu clássicos como ‘Pelados em Santos’, ‘Chopis Centis’, ‘Vira-Vira’, ‘Robocop Gay’ e ‘Mundo Animal’, músicas irreverentes que caíram na graça do público e que ainda fazem sucesso depois de 27 anos do trágico fim da banda. O show do grupo Cólica Renal será no sábado, 18 de fevereiro, às 19 horas.

Já no domingo (19), a partir das 14 horas, a garotada poderá participar de uma animada Matinê Infantil com as mais tradicionais marchinhas de Carnaval, acompanhadas de brincadeiras conduzidas por monitores e recreadores. “Convidamos as crianças para virem fantasiadas e se divertirem com a gente”, comenta Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas.

MAIS ATRAÇÕES

O centro de compras conta ainda com a atração ‘Aventuras no Egito’, brinquedo com mais de 250 mil bolinhas coloridas em meio à pirâmide inflável e tobogã, além das pelúcias motorizadas, do cinema 6D e dos mais de 35 jogos eletrônicos disponíveis no piso superior.