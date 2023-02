Carnaval vai ter segurança reforçada

Poços de Caldas, MG – Na última quinta-feira (9) aconteceu uma reunião para definir o esquema de segurança durante as festividades de Momo. O encontro aconteceu na Secretaria Municipal de Turismo, com representantes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros, do setor de fiscalização da Prefeitura e da organização do Carnaval, entre outros.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, que comandou a reunião, disse que já está tudo alinhado para ter um Carnaval seguro na cidade. “Estão todos concentrados para que haja um Carnaval tranquilo, um Carnaval da família, com muita segurança, principalmente.”

O efetivo da Polícia Militar estará nos locais de maior concentração de foliões, como as praças Pedro Sanches e Dom Pedro II, o Parque José Affonso Junqueira e Cascatinha. GMs e agentes de trânsito darão apoio ao tráfego durante a realização dos eventos na área na central.

Além disso, haverá restrição a ambulantes, que poderão atuar somente em determinados locais e sem a comercialização de bebidas em garrafas de vidro. Uma portaria sobre o assunto será publicada nos próximos dias.

A programação do Carnaval poços-caldense, que inclui shows, cortejo de blocos e animação da Charanga dos Artistas, pode ser acessada no link https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/definida-a-programacao-de-carnaval-2023-em-pocos-de-caldas/