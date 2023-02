Chuvas danificam encostas do ribeirão da Avenida João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – As laterais do ribeirão que corta a avenida João Pinheiro já estão sentindo o efeito constante das fortes chuvas de verão, Alguns trechos do ribeirão já é possível ver o barranco desmoronando devido as correnteza forte que as chuvas provocam. A queda de barranco também compromete as árvores ao longo da avenida. O ideal é sempre uma contenção das laterais do rio, mas isto leva tempo e custos, mas é uma obra que deveria estar sendo já realizada nos últimos anos.

Foto: Fábio Terra