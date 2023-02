Expo-Arte de Rua tem funcionamento ampliado durante o Carnaval

Poços de Caldas, MG – Foliões da cidade e visitantes que escolheram Poços de Caldas para passar o Carnaval terão mais uma opção de lazer e compras na cidade. A Expo-Arte de Rua, feira de artes e artesanato que funciona no entorno das Thermas Antônio Carlos, vai funcionar em horário especial ampliado para o Carnaval, inclusive na segunda e terça-feira.

No sábado (18), domingo (19) e segunda (20), a Expo-Arte funciona das 9h às 18h. Já na terça-feira (21), último dia de Carnaval, a feira vai das 9h às 12h. A ampliação nos dias e horários de funcionamento da Expo-Arte de Rua visa aproveitar a grande quantidade de visitantes que estarão em Poços de Caldas durante os festejos carnavalescos.

A feira é uma boa opção de lazer, cultura e compras para visitantes e funciona no entorno de um dos mais belos patrimônios arquitetônicos de Poços de Caldas, as Thermas Antonio Carlos.

A exposição de arte de rua conta com produtos de materiais diversos, feitos à mão por artesãos locais, como brinquedos de madeira, sabonetes artesanais e bijuterias, além de uma vasta galeria de artes plásticas. Os expositores são artistas plásticos e artesãos aprovados em processos de avaliação da Secretaria Municipal de Cultura.

Confira mais em @expoartederua

Serviço

Funcionamento da

Expo-Arte de Rua

durante o Carnaval:

Sábado 18/02 –

das 9h às 18h

Domingo 19/02 – ]das 9h às 18h

Segunda-feira 20/02 – das 9h às 18h

Terça-feira 21/02 –] das 9h às 12h

Local: Entorno ]das Thermas

Antonio Carlos