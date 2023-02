Concessão do Saae de Valadares é apresentada na Bolsa

O projeto Mais Saneamento para concessão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares foi apresentado pelo prefeito André Merlo (foto), Secretário de Planejamento Jackson Lemos e pelo grupo Houer, na tarde de terça-feira na B3 – Bolsa de Valores de São Paulo. A apresentação dos estudos de viabilidade do projeto para a concessão dos serviços que envolvem a implantação, operação e gestão do sistema de adução, tratamento e distribuição de água e esgoto foi feita para investidores nacionais e internacionais em formato de “Road Show”. A Prefeitura informa que já existem 12 empresas interessadas. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Varginha entrega de material escolar

Os mais de 12 mil estudantes começaram a receber o material escolar doado pela Prefeitura de Varginha. O kit é composto de itens pertinentes à aprendizagem. Quem está no berçário recebe mochila e demais materiais necessários para as atividades. Os estudantes da educação infantil ao ensino fundamental II recebem cadernos, apostilas, lápis, caneta, cola, borracha e mochila, além de uma garrafa para água. Os uniformes – duas camisetas de manga curta, uma de manga longa, bermuda, calça e agasalho – já estão sendo entregues. (O Debate – Varginha)

Mesa Brasil distribui alimentos em TO

O Mesa Brasil, projeto do Sesc/Fecomércio, é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício, a partir de parcerias, e transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil. É formada por mais de 3.000 parceiros doadores. O Sindcomércio Teófilo Otoni e Região é o responsável por intermediar o contato com o programa e as entregas na região. Somente em 2022, através do Mesa Brasil, foram distribuídos mais de 100 toneladas de alimentos em Teófilo Otoni. Foram 100.432 quilos entregues a 08 entidades que fazem excelentes trabalhos sociais. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Infraestrutura de Ambulódromo concluídas

A Prefeitura de Uberlândia concluiu, nesta semana, as obras de infraestrutura do Ambulódromo, espaço voltado para a regularização do comércio informal e oferta de melhores condições de trabalho aos ambulantes da região central da cidade. Ainda em processo de concessão, os vendedores ambulantes habilitados receberão em breve o termo de autorização e uso para o início da implantação de uma associação voltada à administração e manutenção do condomínio público e início efetivo das atividades. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Piumhi cria rota no São Francisco

A Prefeitura de Piumhi vai criar mais uma rota turística no município, a da pesca esportiva nos rios São Francisco, Samburá e Piumhi. A expectativa é que os pescadores amadores desembolsem entre R$400 e R$500, por dia, com gastos em hospedagem, alimentação, embarcação e combustível. A nova rota deve começar a partir do fim da piracema, em 1º de março. (Folha da Manhã – Passos)

Fóssil de lagarto encontrado em Uberaba

Uma nova espécie de lagarto, ainda não catalogada, pode ter sido descoberta em Uberaba. Trata-se de uma mandíbula encontrada em uma rocha, cuja idade é estimada em 80 milhões anos. O fóssil estava no conjunto habitacional Tamareiras, onde foram descobertos outros 282 fósseis. Segundo o geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Luiz Carlos Borges Ribeiro, a mandíbula é similar ao lagarto iguanídio do Brasil, que viveu há cerca de 70 milhões de anos e foi descrito por Llewellyn Ivor Price, um dos primeiros paleontólogos brasileiros, entre 1950 e 1960. (JM Online – Uberaba)

Projeto Movimentar oferece atividades

Com o objetivo de promover o lazer, qualidade de vida e saúde para a população, está sendo realizado em Matozinhos o Projeto Movimentar, onde ão ofertadas atividades esportivas, recreativas e de inclusão social como: Ritmos, Capoeira, Tai Chi Chuan, Vôlei e Basquete, em diversos bairros da cidade. As modalidades serão voltadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, gratuitamente, conforme programação inicial. As modalidades de vôlei e basquete ainda não serão iniciadas nesta etapa. (Sete Dias – Sete Lagoas)

CRAS na Escola retoma atividades

O Centro de Referência de Assistência Social de Antônio Pereira retomou as atividades do Projeto CRAS na Escola. A iniciativa busca dar suporte às famílias e estreitar os laços entre os equipamentos da Assistência Social e a rede pública de ensino no distrito. Idealizado e conduzido pela psicóloga do CRAS, Laís Amaral, o projeto teve início em 2022 e acompanha o calendário escolar, contemplando as escolas públicas de ensino fundamental e médio. E, foi a vez da Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto receber o projeto em momento de acolhimento aos novos professores. (O Liberal – Ouro Preto)

Meio Ambiente recebe equipamentos

Minas Gerais ganhou um importante reforço na fiscalização ambiental e um grande aliado no combate às infrações e crimes ambientais com a entrega de 215 tablets, por parte da Secretaria de Estado Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), à Polícia Militar de Meio Ambiente. A solenidade, realizada nesta terça-feira (14/2), na sede da PM Ambiental em Belo Horizonte, contou com as presenças da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Piassi. (A Folha Regional – Muzambinho)

