Gás de cozinha tem alta em fevereiro

Poços de Caldas, MG – O Procon de Poços realizou no dia 16 de fevereiro uma pesquisa de preços do gás cozinha, tanto para a retirada no depósito quanto para entrega em domicílio. Segundo a pesquisa, o preço do gás de cozinha apresentou alta em relação a pesquisa realizada em janeiro.

O preço do gás de cozinha subiu tanto para a retirada no depósito quanto para a entrega, respectivamente: 4,24% e 5,47% em relação a pesquisa anterior.

A tabela mostra que o preço mínimo encontrado para a retirada no depósito é de R$ 110,00 e para entrega o preço mínimo é de R$ 118,00. O preço máximo encontrado para entrega foi de R$ 120,00.

Veja a tabela dos valores praticados pelas distribuidoras de Poços.