Grupo Afoxé Memórias da Resistência homenageia legado dos grupos tradicionais no Carnaval de Poços

Poços de Caldas, MG – No domingo de Carnaval (19), com saída da Praça da Cascatinha, o Grupo Afoxé Memórias da Resistência estreia no Carnaval de Poços de Caldas, como forma de homenagear todos os tradicionais grupos que existiram e deixaram seu legado na cidade.

A concentração será a partir das 15h, na Arena Cascatinha, com saída do cortejo prevista para 17h. O trajeto será feito pela Avenida Santo Antônio, até a Praça dos Macacos e retorno para a Cascatinha, onde a festa segue com apresentações culturais até 21h.

A proposta é uma iniciativa das moradoras e moradores do bairro da Cascatinha, que tem como objetivo realizar uma ação de retomada e também uma homenagem às diversas iniciativas culturais históricas de resistência que surgiram, existiram e perpetuaram a partir deste território tradições e criações das comunidades afro-brasileiras na cidade de Poços de Caldas.

A proposta é organizada por importantes mulheres da comunidade, como Sônia Cesário e sua família. Tia Sônia, como é conhecida por muitas pessoas da região, além de Mãe de Santo no Candomblé e Benzedeira, é uma importante liderança cultural que esteve a frente, a partir das gerações anteriores de sua família, das atividades culturais do carnaval por mais de cinquenta anos. Além disso, o protagonismo da sua família e da comunidade está presente nas iniciativas culturais de matrizes africanas como a Congada e nas raízes do samba.

A comunidade tem como referência, por exemplo, a Rua José Pifer, onde as famílias vivem até hoje perpetuando cultura e resistência. Outras localizações como a travessa Zé Biri, as travessas e ladeiras do Bairro da Cascatinha, o Bairro Santa Rita, o Jardim São Paulo e o São Benedito são importantes territórios da memória negra poços-caldense retomados nessa ação, sendo espaços culturais valorizados enquanto áreas produtoras de cultura e saberes na cidade.

A iniciativa conta com apoio da Associação Afro Ancestral de Poços de Caldas, em nome da presidente Ana Maria de Paula Cruz e de todos os seus membros. O objetivo é retomar atividades culturais comunitárias de rua, a partir da ação do Grupo de Afoxé Memórias da Resistência. Grupos comunitários de música e dança na rua são formas da movimentar culturalmente o território e de homenagear antigas iniciativas como o Grupo de Afoxé Ilê Aiê Dandara, o espaço e grupo cultural Quilombo dos Palmares, a trajetória de todas as comunidades sambistas da cidade, como a Vivaldinos da Vivaldi e também a consolidação do Chico Rei.

É também uma maneira de homenagear a atuação de tantas mulheres negras que, desde nosso passado mais antigo até o tempo presente, atuam, cuidam e gerenciam famílias, comunidades, terreiros, congadas, escolas e bairros inteiros a partir dos seus saberes, das suas lutas, das suas rezas e também da sua alegria manifestada em festejos e tradições.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura, por meio de diversas secretarias municipais.