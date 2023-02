PM age rápido e prende autor de furto tentado e recupera material

Poços de Caldas, MG – No dia 13/02/2023, a Polícia Militar de Minas Gerais agiu rapidamente e prendeu em flagrante o autor de um furto tentado, recuperando todo o material que havia sido roubado. A ação ocorreu na Av. João Pinheiro, em Poços de Caldas, após a polícia receber informações de que um indivíduo de cor morena, trajando blusa preta e bermuda laranja, havia pulado o muro de um imóvel desocupado para furtar a fiação elétrica.

A equipe de serviço se deslocou imediatamente para o local da denúncia e flagrou o autor ainda dentro do imóvel. Ele já havia coletado diversos pedaços de fios, de diferentes medidas e tamanhos, além de dois exaustores externos retirados do teto. A perícia foi acionada e realizou seus trabalhos de praxe.

O autor, identificado como R.A.S., de 32 anos e desocupado, foi preso em flagrante delito e encaminhado para a UPA, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, foi realizada a comunicação à Central de Flagrantes e a delegacia acionada para que o preso fosse entregue à autoridade de polícia judiciária para as devidas providências.