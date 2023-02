Polícia Militar prende autor de direção perigosa em motocicleta após intensa perseguição

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira (15), a equipe de motopatrulhamento da Polícia Militar de Minas Gerais, em patrulhamento pela Avenida João Pinheiro, bairro Centro, em Poços de Caldas/MG, deparou-se com uma motocicleta em atitude suspeita. Diante disso, foi dada ordem de parada ao condutor, porém este não obedeceu e evadiu-se em seguida.

O condutor empreendeu grande velocidade na motocicleta durante a fuga, ultrapassando vários semáforos, colocando em risco a segurança dos demais usuários da via. Com o apoio das demais viaturas, a motocicleta foi abordada no Jardim das Azaleias, e o autor J.G.A.A., de 21 anos, foi abordado e preso em flagrante.

Durante a busca pessoal, foi encontrada uma bucha de maconha em posse do autor. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.

O autor, do sexo masculino, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida, para as providências cabíveis.