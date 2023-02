Polícia Militar prende autor de roubo a joalheria em Andradas

Andradas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na tarde do dia 14 de fevereiro de 2023, um dos autores do roubo a uma joalheria na cidade de Andradas. O crime ocorreu na área central da cidade e, segundo testemunhas, dois indivíduos armados adentraram ao estabelecimento comercial, anunciando o assalto e coletando objetos para comercialização.

Após o roubo, os suspeitos fugiram em um veículo sedan de cor preta, em direção à divisa com o estado de São Paulo. A PM de Minas Gerais recebeu a denúncia e, com a ajuda da PM de São Paulo, montou um cerco para interceptar o veículo. O carro foi encontrado no trevo de Santo Antônio do Jardim, mas apenas um dos autores foi preso, sendo reconhecido pela vítima.

Durante a vistoria no veículo, foram encontradas caixas comumente utilizadas no acondicionamento de joias, porém sem peças ou ornamentos. O autor preso foi conduzido pela PM de São Paulo ao DP de Domínio, onde seguem as atividades cartorárias do flagrante.

Segundo informações, um segundo indivíduo teria evadido com o armamento e materiais roubados em um segundo veículo de cor prata hatch, deixado em condições de fuga em local de zona rural na divisa com São Paulo. Ações de busca e rastreamento ainda prosseguem em face de localizar o segundo autor.

A Polícia Militar segue empenhada na investigação do crime, buscando identificar e prender o segundo autor do roubo, bem como recuperar as peças roubadas. A população pode contribuir com informações através do Disque Denúncia 181. A PM de Minas Gerais reforça seu compromisso de proteger a sociedade e combater a criminalidade, atuando de forma incisiva para garantir a segurança e o bem-estar da população mineira.