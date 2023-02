Procon Poços de Caldas e Delegacia da Polícia Civil lançam campanha de orientação sobre golpes na cidade

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira(15), o Procon de Poços de Caldas em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas lançaram uma campanha sobre os principais golpes praticados atualmente, visando alertar e proteger a população com o slogan: Golpe – Só se for contra o criminoso.

A campanha será orientativa e toda semana serão liberados posts nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas sobre os mais variados golpes praticados, com dicas para evitar que as pessoas caiam em armadilhas, com orientações sobre o que fazer, caso algum fraudador tente obter vantagem mediante falsas informações, promessas ou realização de negócios que não existem.

Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético em 2022, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp, correspondendo a 36.006 casos só no aplicativo de mensagens, segundo os dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Segundo a delegada regional da Polícia Civil, Maria Cecília Gomes Flora, no município foi observado um aumento no número de registros policiais dessa natureza, incluindo-se entre eles novas modalidades de golpe. “Além disso, grande parte dessas ocorrências aporta não só na Delegacia, mas também no Procon, razão pela qual foi pensada uma ação conjunta na tentativa de conscientizar e orientar a população, evitando-se que mais pessoas se tornem vítimas”.

Já Fernanda Soares relata que pelo menos 2 casos de golpes são apresentados no Procon diariamente, motivo pelo qual se faz necessária a realização da campanha. ” Todos os dias temos relatos de golpes praticados em face de consumidores locais, os quais são direcionados a promoverem o registro e representação junto aos Órgãos de Segurança. Desta forma é necessária a realização de ações informativas, com o intuito de promover principalmente a prevenção para que outras pessoas não se tornem vítimas.”

Os crimes cibernéticos são os que mais crescem no mundo, e correspondem de 20% a 30% de todas as contravenções no país. Segundo levantamento da empresa de segurança digital Norton Security, cerca de 70 milhões de brasileiros já sofreram algum tipo de ataque cibernético, com prejuízo estimado em R$32 bilhões.

Na campanha o material de mídia vai abordar os golpes presenciais como o golpe da carta de crédito, golpe da troca de cartão, bilhete premiado, cartão clonado, falso sequestro, falso boleto, falso leilão WhatsApp clonado e diversos outros, trazendo ainda vídeos explicativos com os delegados sobre os temas.

Fique ligado nas redes sociais da Prefeitura e acompanhe as dicas.

Tenha cautela!

Na dúvida, não faça!

Desconfie sempre!