Sala Mineira do Empreendedor de Poços de Caldas recebe certificado de desempenho

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços, através da SEDET, recebeu o certificado de reconhecimento pelo desempenho da unidade local da Sala Mineira do Empreendedor que está instalada no Poços Fácil Empresa, órgão lotado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho -SEDET, visando a regularização e maior autonomia da população na hora de abrir sua empresa.

No local estão concentrados todos os processos necessários para a abertura de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, com atendimento digital e envio simultâneo da documentação para todas as secretarias envolvidas.

A distinção foi entregue a SEDET, pelo analista do Sebrae de Poços, Ivan Figueiredo. Também foi realizada uma reunião para o alinhamento de estratégias para o ano de 2023 para que mais empresas possam ser atendidas e conheçam o serviço.

Na oportunidade, o secretário da SEDET, Franco Martins, relembrou o importante trabalho feito pelo secretário, Thiago Mariano, a frente da secretaria nesse tempo. “Thiago, teve um papel relevante nessa conquista com a sala para a busca de novos investimentos no município, assim como a assistência às empresas já instaladas e vamos continuar nessa busca.”

O objetivo da unidade, desenvolvida por meio de parceria, com a participação do Sebrae Minas e SEDET é melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo o Estado, atuando ao lado das administrações municipais no oferecimento de apoio a empreendimentos de todos os portes.

Em Poços de Caldas a sala funciona no Poços Fácil, onde você encontra um espaço único para formalizar o seu empreendimento, obter orientações, informações e todo o conhecimento necessário para o seu desenvolvimento profissional. Tudo o que você precisa para fazer o seu negócio seguir, de um jeito simples e prático. Ainda segundo o secretário, Franco a expectativa é que a Sala Mineira do Empreendedor seja mais um estímulo ao desenvolvimento local e um apoio a alavancagem dos pequenos negócios da cidade. “A SME é um ambiente propício para o desenvolvimento de ideias empreendedoras, estimulando o ambiente de negócios em Poços de Caldas.”

O Poços Fácil Empresa está instalado na Rua Marechal Deodoro, 345 – Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h e o telefone é o (35) 3697-2310.