Caldense se filia à FMA, Federação Mineira de Atletismo, em busca de índice olímpico para Tatiele

Poços de Caldas, MG – A Caldense é a mais nova filiada da FMA, a Federação Mineira de Atletismo. A Veterana está trabalhando para montar uma equipe de atletismo e entrar no calendário de competições oficiais valendo pontos para o ranking mineiro e pontuação para o brasileiro. Através da filiação, a atleta do clube, Tatiele Carvalho, poderá competir representando o clube e somar pontos nas provas oficiais em busca do sonhado índice olímpico para a Olimpíada Paris 2024.

Tatiele possui carreira vitoriosa e participou da Olimpíada Rio 2016. Recentemente venceu a Volta ao Cristo, vem treinando forte e está empolgada com a novidade. “É uma medida determinante na busca pela vaga olímpica. Meu registro vai ser a nível nacional e internacional para levar o nome da Caldense a todos os lugares do mundo. Isso me deixa muito feliz e realizada e vem para firmar tudo o que esperei em 25 anos de carreira, sendo 16 anos profissionalmente, que é representar minha cidade e não precisar correr por outro lugar. Fiquei muito emocionada e agora é focar nos treinos e nas competições. Poços ganha muito com isso. O que depender de mim farei o possível para engrandecer o nome da Caldense nos pódios mundo afora”.

Há registros de atletas da Caldense em competições de atletismo desde a década de 40. No ano de 1942, os corredores Paulo José Ferreira e José Domingos Francisco participaram da São Silvestre em São Paulo-SP e terminaram a prova respectivamente em 198º e 98º lugar. Nos anos seguintes outros atletas disputaram diferentes competições até que em 1960 foi criado o departamento de atletismo, época em que o clube disputou diversas vezes os tradicionais Jogos Abertos da Média Mojiana e seguiu com o departamento até o início dos anos 90.

Em 2022 foi realizada a 1ª Caldense Running com a participação de 700 atletas. A 2ª Edição da corrida está marcada para o dia 03 de setembro de 2022.

Renan Muniz/Caldense