Carreta carregada com laticínios tomba na SP-342, em Águas da Prata

Águas da Prata, SP – Uma carreta carregada com 14 toneladas de laticínios tombou na noite de quarta-feira, 15 de fevereiro, na SP-342, em Águas da Prata, no interior paulista, fechando parcialmente a via.

De acordo com a Renovias, empresa que administra a SP-342, o acidente aconteceu na serra por volta das 22h28, em um trecho de pista simples que ficou parcialmente fechado para o trânsito de veículos, que precisaram fazer um desvio pelo acostamento.

O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para a UPA de São João da Boa Vista.