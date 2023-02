Grupo Samba do Vô se apresenta esta noite na Associação Atlética Caldense

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (16), o grupo Samba do Vô, composto por músicos locais de Poços de Caldas, estará de volta à Caldense para mais uma apresentação de samba de raiz aos associados do clube. Depois do sucesso da semana passada, quando os sócios lotaram o Piano’s Bar do recinto para curtir o repertório diferenciado e saudosista do grupo, a expectativa é que essa semana não seja diferente.

O ambiente festivo e familiar das Quintas do Samba da Caldense contagiou a todos os presentes, e desta vez a decoração do Baile Verde e Branco, realizado no último final de semana, dará um toque especial ao grito de carnaval. Para o grupo, se apresentar na Caldense é um orgulho, já que foi um dos pioneiros a participar dessas noites de samba tão tradicionais no clube.

Há dez anos, o Samba do Vô defende a bandeira do samba de raiz e leva o nome de Poços de Caldas por onde passa. No próximo domingo de carnaval, por exemplo, o grupo estará em Andradas, tocando samba de qualidade para animar a festa na cidade vizinha. E ainda no mesmo dia, à noite, eles estarão no Bairro Cascatinha, em Poços de Caldas, participando da programação oficial da Prefeitura.

Assim, o grupo Samba do Vô se mantém firme e forte na defesa da cultura e da tradição do samba de raiz em Poços de Caldas e região, sempre levando alegria e animação por onde passa. E nesta quinta-feira, é a vez dos associados da Caldense curtirem mais uma noite de boa música e diversão ao som desses talentosos músicos locais.