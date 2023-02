“Para sempre” é indicação de livro para quem prefere passar o Carnaval no bloco da leitura

Poços de Caldas, MG – Para quem prefere passar o feriado de Carnaval na companhia de um bom livro, a indicação de leitura do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas para esta semana é “Para Sempre”, de Kim e Krickitt Carpenter, história real e inspiradora que deu origem ao filme lançado em 2012. A indicação desta semana está a cargo da equipe da Biblioteca Municipal Manuel Francisco Costa Guimarães, instalada na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270, no Conjunto Habitacional, na zona sul da cidade.

Escrito por Kim e Krickitt Carpenter, “Para Sempre” retrata a história real vivida pelos autores em novembro de 1993. Apenas dois meses após o casamento, eles sofrem um acidente de carro, o que faz com que parte da memória da esposa seja comprometida. Ela se esquece do marido e de todas as lembranças de suas vidas juntos. Imediatamente, Kim se depara com um grande desafio: fazer com que sua antiga/nova esposa se apaixone por ele novamente. Os capítulos do livro intercalam as perspectivas dos personagens, mas mostram muito mais a visão do marido, com detalhes dos momentos angustiantes que viveram e todos os questionamentos a respeito da relação dos dois dali para frente.

Não é apenas uma história romântica com final feliz. Os autores retratam todo o trabalho da equipe médica, juntamente com o processo de recuperação da personagem e a dedicação da família para que a jovem se recuperasse. O livro autobiográfico transita entre o romance e a tragédia. Entretanto, o final dos personagens traz um destino esperançoso e renovador.

Toda semana, uma sugestão de leitura é divulgada dentro do planejamento do @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, que tem como objetivo democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das bibliotecas, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

Título: Para Sempre

Autor: Krickitt Carpenter, Kim Carpenter

Editora: Novo Conceito

Ano de publicação: 2012

O livro “Para sempre” está disponível para empréstimo em quatro das cinco unidades do sistema. Por conta do feriado, as bibliotecas estarão abertas até esta sexta-feira (17), retornando o atendimento no dia 22/02 (quarta-feira). Confira:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA CEU

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)

Telefone: 3697-2161

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

