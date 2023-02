Partage Shopping Poços divulga horário de funcionamento durante o Carnaval

Poços de Caldas, MG – O Partage Shopping Poços de Caldas irá funcionar em horário normal durante o Carnaval, com exceção da terça-feira, 21 de fevereiro, considerado feriado no comércio local.

No sábado, na segunda e na quarta-feira, as lojas e os quiosques vão abrir das 10h às 22h, o supermercado das 8h às 22h e a praça de alimentação das 11h às 22h. No domingo (19), as lojas irão funcionar das 13h às 19h, o supermercado das 9h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Já na terça-feira de Carnaval, as lojas terão abertura facultativa, o supermercado estará fechado e a praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.

PARTAGE FOLIA

O Partage Shopping Poços de Caldas realizará uma programação especial de Carnaval, incluindo atrações gratuitas para crianças e adultos. Quem abrirá o ‘Partage Folia’ será a banda cover dos Mamonas Assassinas, grupo de rock alternativo que entrou para a história da música brasileira com clássicos como ‘Pelados em Santos’, ‘Chopis Centis’, ‘Vira-Vira’ e ‘Robocop Gay’ – músicas irreverentes que caíram na graça do público e que ainda fazem sucesso depois de 27 anos do trágico fim da banda. O show será no sábado, 18 de fevereiro, às 19 horas.

Já no domingo (19), a partir das 14 horas, a garotada poderá participar de uma animada Matinê Infantil com as mais tradicionais marchinhas de Carnaval, acompanhadas de brincadeiras conduzidas por monitores e recreadores. “Convidamos as crianças para virem fantasiadas e se divertirem com a gente”, comenta Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas.