Prefeitura ficará fechada na segunda e na terça de Carnaval

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas definiu os horários de expediente dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo durante o Carnaval. Na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), não haverá expediente. Já na quarta-feira de Cinzas (22), o atendimento retorna normalmente.

Os órgãos que prestam serviços essenciais farão escala de servidores, de acordo com a necessidade, para que não ocorra interrupção dos serviços e para que a qualidade do atendimento não seja comprometida.

Saúde

As unidades básicas de saúde e os núcleos especializados voltam a ter expediente normal também na quarta (22). A UPA- Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Margarita Moralles funcionam sem interrupção. O atendimento de Síndromes Gripais do Hospital Margarita Moralles, segue também todos os dias por 24h. Já o Ambulatório de Covid da Policlínica funciona de sábado (18) a terça (21), das 07h às 14h.

As unidades das farmácias municipais da Policlínica Central e da Zona Sul (no Hospital Margarita Moralles) funcionarão em esquema de plantão, das 08h às 17h no sábado e na segunda. O funcionamento normal retorna na quarta (22).

O atendimento nas farmácias municipais é aberto a toda a população, independentemente de qual região o morador resida. Nos dias de plantão, não serão dispensados medicamentos da lista de alto custo e controlados. Para a retirada dos medicamentos, é necessário levar a receita do SUS e um documento com foto. A dispensação de medicamentos deve sempre acontecer mediante prescrição médica.

Pontos Turísticos

Os pontos turísticos funcionam normalmente no período de Carnaval, com exceção do teleférico. O Balneário dr Mário Mourão, localizado na praça Dom Pedro II (praça dos Macacos) funciona sexta, sábado, segunda e terça, no horário de 7h às 19h. No domingo, de 7h às 12h. Lembrando que o caixa fecha meia hora antes do encerramento.

As Thermas Antonio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas. Informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser obtidas no telefone (35) 3721-7731

Limpeza

A Secretaria de Serviços Públicos montou esquema especial de limpeza no centro da cidade, palco das atrações carnavalescas. Serão quatro equipes, executando o serviço em três turnos. Além da varrição normal, no período diurno, haverá uma equipe da madrugada, no horário de 23h às 5h, encarregada da limpeza e também da lavagem das ruas com caminhão pipa.

A coleta de lixo acontecerá normalmente, sem interrupção de horários, inclusive a coleta de recicláveis, realizada pelas cooperativas.

Ceasa e feiras-livres

O Centro de Abastecimento de Poços de Caldas – CEASA Poços, irá funcionar normalmente, assim como as feiras-livres, não havendo interrupção dos serviços.

Já o Mercado Municipal funciona normalmente, de 7h às 18h no sábado e segunda. No domingo, o horário é de 7h às 13h e na terça, fica fechado.