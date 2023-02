Cantor Nandynho Santos e banda Kidahora se apresentam em Poços

Poços de Caldas, MG – Comemorando 23 anos de estrada o cantor poços-caldense Nandynho Santos, acompanhado da banda Kidahora, fecham o domingo de carnaval em Poços no Santa Rosa, a partir das meia-noite. Neste novo projeto os artistas trazem um repertório muito eclético e totalmente dançante, composto por grandes sucessos da axé music, pagode baiano, pisadinha, funk, sertanejo, entre outros estilos. “As coreografias mais estouradas no Brasil fazem parte desta minha nova faze”, comenta Naldynho.

O cantor traz com ele Leandrinho Batera, Paulinho Franco, Jhoe Gonçalves, Vanderson Godoy e Leandro Negão, músicos da banda Kidahora, que vão levar aos foliões alegria, muito alto astral para esta festa de momo.