ESF Pq. Esperança II realiza ação de prevenção de gravidez na adolescência

Poços de Caldas, MG – Na última quarta (15), a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Pq. Esperança II, realizou uma ação de promoção à saúde com os alunos da Escola Municipal Vitalina Rossi.

O objetivo da ação foi enfatizar aos adolescentes sobre a importância do uso adequado dos métodos contraceptivos, sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e também foi abordado o tema: gravidez na adolescência.

A enfermeira, Lívia Antônia Torre falou sobre o evento. “Aproveitamos o pré carnaval e o horário de saída da escola do bairro para contemplarmos o público-alvo. Disponibilizamos preservativos e reforçamos orientações educativas na tenda montada no bairro.”

Participaram da ação também as agentes de saúde Laís, Márcia, Juliana e Aldenize; a Técnica de saúde bucal Ana Cristina; o Psicólogo Felipe; a nutricionista Lívia e a assistente social Flávia.