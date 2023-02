Poços de Caldas, MG – A professor Maria Helena Braga, atual secretária de Educação foi homenageada ontem pelos 60 anos de magistério. O evento foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença de muitos amigos. Ela recebeu o troféu 150 anos das mãos do prefeito Sérgio Azevedo. O eventou contou com diversos depoimentos e deixou a professor bastante emocionada.