SambaAxé com Edna Santos e Banda é atração no Carnaval de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG -Neste domingo, 19 de fevereiro, às 17h, acontece na Praça Dom Pedro II o show SambaAxé com Edna Santos e Banda, integrando a programação oficial do Carnaval de Poços de Caldas.

Buscando enaltecer e homenagear as mulheres do samba e axé brasileiro, Edna Santos, uma mulher preta, também traz nas suas apresentações uma grande representatividade cultural das suas raízes, por isso o repertório para a festa popular mais famosa do país é uma seleção de músicas que se consagraram nas vozes de Alcione, Clara Nunes, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, entre outras.

Edna Santos vem acompanhada de uma super banda formada pelos músicos: Mário Cesário (cavaco), Masterson Miglioranzi ‘Tomate’ (pandeiro e cuíca), José Eurípides da Cruz ‘Zezé (surdo), Michael Douglas ‘Gordinho’ (percussão), Roberto de Morais ‘Betinho’ (bateria), Antônio Marcos de Ataíde ‘Tor’ (violão), José Maria Guerra ‘Guerrinha’ (baixo), Josimar Pereira (sopros), Júlio César de Oliveira (guitarra), Sirlei Barto (voz) Luana Barto (voz), além da participação especial da cantora Bomina Bouças.

SambaAxé no Carnaval de Poços é uma realização da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Turismo e conta com o apoio da Carvalho Agência Cultural.