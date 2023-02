Santa Casa completa 119 anos com homenagens e lançamento de campanha de captação na conta luz

Poços de Caldas, MG – A Santa Casa de Poços de Caldas completa neste domingo, 19 de fevereiro de 2023. 119 anos de existência e, para comemorar a data, a Irmandade realizou na manhã desta sexta-feira 17, uma pequena cerimônia no hall de entrada do Hospital.

Durante o evento, foram realizadas homenagens a pessoas e empresas que contribuíram de forma importante com o Hospital. Também foi lançada a campanha “Energia que Salva Vidas”, onde a população poderá realizar doações para a Irmandade diretamente pela conta de luz.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde, Thiago Mariano, do secretário de governo, Paulo Ney, do secretário de Projetos e Obras, José Damião, do secretário de Comunicação, Antônio Donizete Albino, da secretária de administração, na Alice e do secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida.

O primeiro homenageado foi o diretor da empresa Lamesa, Flávio Augusto do Canto, que recebeu uma placa de homenagem das mãos da provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza. Logo depois, foi a vez da homenagem para a Mineração Curimbaba, que foi entregue pelo médico oncologista da Santa Casa, Dr. Tobias Engel, ao diretor financeiro da empresa, João Justo Neto.

“Quero parabenizar o empenho de todos os parceiros, em especial a Mineração Curimbaba, que ajudou na recuperação do tomógrafo, exame fundamental para diagnóstico e acompanhamento de tratamento dos pacientes”, disse Dr. Tobias durante a homenagem.

Grande parceiro da Santa Casa em todos os momentos, o Grupo DME foi homenageado através de dois de seus colaboradores. Primeiro, a arquiteta do Hospital, Natália Siqueira, entregou uma placa ao coordenador de P&D e PEE do DME, Anderson Muniz e, em seguida, foi a vez do vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, entregar uma placa homenageando o presidente do DME Participações, José Carlos Vieira.

“Fizemos questão de agradecer essas pessoas importantes, representando tantas outras que são parceiras da Santa Casa. Temos como um desses grandes parceiros o grupo DME, por isso a homenagem ao seu presidente, José Carlos Vieira e também ao coordenador de P&D e PEE, Anderson Muniz. Entre outras coisas, o José Carlos e o Anderson contribuíram com todo apoio técnico e também com toda a rede de network para captação de empresas que pudessem auxiliar na primeira etapa da reestruturação elétrica da Santa Casa. Entre esses parceiros captados, está o Sr, Flávio Augusto do Canto, diretor da empresa Lamesa, que doou para o Hospital um gerador de 650 kva e também recebeu uma justa homenagem nesta manhã festiva. Quero agradecer também ao diretor financeiro da Mineração Curimbaba, João Justo Neto, que veio receber a homenagem em nome da empresa”, diz Marcos de Carvalho Dias.

O vice-provedor da Santa Casa destacou ainda o lançamento da campanha “Energia que Salva Vidas”. “Estamos lançando essa campanha onde a população poderá ajudar ao Hospital fazendo a doação de qualquer valor diretamente na conta de luz. Para isso, basta preencher um formulário que está disponível com a equipe de Comunicação do Hospital. Qualquer dúvida é só perguntar na portaria da Santa Casa ou entrar em contato pelo telefone/whatsaap 999883059. Lembrando que essa ajuda é fundamental para que a Santa Casa continue prestando esse atendimento de excelência para Poços e região”, salienta Marcos.

Quem encerrou a cerimônia foi o prefeito Sérgio Azevedo, que parabenizou o Hospital e destacou a importância da Santa Casa para Poços e região. “A Santa Casa de Poços de Caldas se destaca na região pela qualidade dos serviços prestados. Nestes 119 anos de existência, a Prefeitura sempre foi parceira da instituição, visando a saúde da população, não só de Poços, mas da nossa microrregião como um todo. Parabenizo a toda diretoria e funcionários, que tão bem exercem suas atividades na garantia de uma saúde cada vez melhor para todos”, disse o prefeito Sérgio.