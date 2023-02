Carro capota na zona sul da cidade

Poços de Caldas, MG – No início da tarde de sábado, a equipe de bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência de capotamento de veículo na estrada que liga o bairro Imaculada à zona sul de Poços de Caldas. Ao chegar no local, a guarnição encontrou o veículo tombado e a vítima não estava presente no automóvel. Segundo informações de familiares que compareceram ao local, a vítima já havia sido socorrida por outros populares.

A equipe dos bombeiros trabalhou na estabilização da cena, tomando as medidas necessárias para evitar possíveis incêndios, como a retirada dos cabos de bateria do veículo. Além disso, foram retirados os pertences da vítima que estavam dentro do carro e entregues aos familiares.

A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local, ficando responsável pela remoção do veículo para o pátio do Detran. Infelizmente, não foi possível constatar a causa do acidente.

É importante reforçar a importância de manter a atenção e cuidado ao volante, para evitar acidentes de trânsito e garantir a segurança de todos. A equipe dos bombeiros e da Polícia Militar estão sempre prontos para atender a população em situações de emergência como essa.