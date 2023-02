A volta do Carnaval de Poços

Poços de Caldas, MG – “A última vez que eu estive nesse palco foi há dois anos”, disse Rodrigo Lee, vocalista da Viva La Vida, durante o show de carnaval de ontem (20) na Praça Dom Pedro II, sobre o jejum de folia de dois anos por conta da pandemia.

A saudade, compartilhada com todo folião na retomada do Carnaval, deu espaço à celebração, em um dos shows mais animados até agora nesses dois dias de folia. O público se manteve entusiasmado mesmo quando a chuva também apareceu para participar.

A folia deixou mesmo de ser lembrança. Um pouco antes do show, centenas de foliões do River Bloco, o maior da cidade, tomaram conta das ruas do centro. Quem não usava abadá também foi na onda. Jovens, famílias e idosos, todo mundo entrou no clima. Foi o segundo bloco do dia e o sexto da programação a desfilar. Outro bloco que chamou a atenção foi o Grupo de Afoxé Memórias da Resistência, de moradores da Cascatinha, que percorreu as ruas celebrando a cultura da afro-brasileira.

A alegria está em toda parte. Também no domingo teve o tradicional concurso Banho à Fantasia nas piscinas do Country Club, com gente fantasiada com papel crepom para depois pular na água.

O sábado, primeiro dia de carnaval, não foi menos agitado. Teve shows nas praças, Charanga dos Artistas, Frevo na Fobica e Carnabebê, compondo a programação diária. O Carnaval segue com tudo com atrações de estilos diversos. Veja a programação:

Segunda

Praça Dom Pedro II:

17h Samba de Mununu

19h Pedro Soares e Rádio Glasbo

21h Giovani & Denilson

23h Nathalia Diniz

*Intervalos das bandas com Lagunaz – carnaval de épocas

Praça Pedro Sanches:

17h Frevo na Fobica

20h30 Banda do Lira

Parque José Affonso Junqueira:

14h Banda Miaral

16h Charanga dos Artistas

20h Festa Black Lab3

Praça dos Imigrantes:

14h O Bloco do Bonezinho Vermelho

16h Carnabebê

Desfile de Blocos (coreto):

16h – Gigantes da Casa dos Bonecos

Concentração a partir 15h30

Tema: Bonecos gigantes representando a diversidade brasileira e as figuras típicas do Carnaval

19h – Viajando na Folia

Concentração a partir das 18h

Tema: “Somos turistas mala sem alça”

Terça

Praça Dom Pedro II:

17h Bloco dos Camarás

19h Trio Raiz do Samba

21h Rodrigo Lessa & Miguel

23h Candiera

*Intervalos das bandas com DJ Rogério Santos

Praça Pedro Sanches:

17h Frevo na Fobica

20h30 Banda do Lira

Parque José Affonso Junqueira:

14h Samba da Minha Terra (Wolf Borges)

16h Charanga dos Artistas

20h Zaoin

Praça dos Imigrantes:

14h Estação Folia

16h Carnabebê

Desfile de Blocos (coreto)

16h – Vejo Flores em Você!

Concentração 15h30

Tema: Homenagem a Dorcas da Costa Francisco Jerônimo

19h – Bloco da Tine e das Fridas

Concentração a partir das 17h30

Tema: Feminismo e diversidade

Fotos: Assessoria de Comunicação