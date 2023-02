Bombeiros resgatam gato em árvore

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta segunda-feira, 20, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionada para ocorrência de resgate de um gato que se encontrava no alto de uma árvore, em uma mata, permanecendo ali por muito tempo.

A guarnição de bombeiros compareceu ao local, e constatou que o animal encontrava-se em uma árvore, onde foi necessário escalar e com uso de EPIs e ferramentas apropriadas, o animal foi resgatado sem ferimentos e entregue a seu tutor.

O Corpo de Bombeiros orienta que sempre que as pessoas se depararem com animais em situação de risco, que entre em contato com o telefone 193 ,repassando o caso.