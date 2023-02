Previsão do tempo para esta segunda-feira, 20

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 20, é de céu nublado com abertura de sol e chuvas à tarde e a noite. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para este domingo é de 20 milímetros.

Minas Gerais

Nesta segunda-feira, 20, o tempo permanece abafado e com as típicas pancadas de chuva de verão em Minas Gerais. A tendência é de redução das chuvas em todo o estado, entretanto, a combinação entre aquecimento diurno e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em quase todas as regiões mineiras.



Para a Região Norte e os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, há apenas possibilidade de chuvas isoladas. Nessas áreas, a temperatura máxima pode chegar a 35°C.