36ª edição do Encontro com Jesus leva grande público ao poliesportivo de Poços

Poços de Caldas, MG – Durante os quatro dias de Carnaval, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi palco de um evento marcante para a comunidade religiosa da região. A 36ª edição do Encontro com Jesus, realizado pela Renovação Carismática Católica do Setor Poços de Caldas, aconteceu no ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves e contou com a presença de aproximadamente cinco mil fiéis.

O evento foi repleto de atividades que buscavam estreitar a relação dos participantes com a fé e com a espiritualidade. As pregações, adorações, louvores e shows foram algumas das atividades que movimentaram as jornadas. Além disso, Padres e Diáconos estiveram presentes para as pregações, missas e adoração, contribuindo para que o evento fosse ainda mais significativo.

O coordenador da RCC, Roberto Donizete Ferreira, destaca que o Encontro com Jesus é uma experiência única e transformadora com o amor de Deus, que oferece uma alegria duradoura. Segundo ele, o evento é uma oportunidade para toda a sociedade de Poços de Caldas e cidades vizinhas, bem como para todos os irmãos e irmãs que desejam sair de casa durante o Carnaval e vivenciar uma experiência com Deus.

!O Encontro com Jesus é um evento que vem sendo sonhado por Deus há 36 anos e representa um momento de busca pela espiritualidade, independente de religião ou crença. O evento é um convite para as pessoas se conectarem com a espiritualidade e renovarem a fé. O sucesso do evento é uma prova de que a busca por uma conexão com o divino ainda é forte e necessária para muitas pessoas”, destacou Roberto.

TEXTO E FOTOS: PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA