Walace Lara chora ao vivo ao relatar drama no litoral Paulista: “Situação muito difícil”

São Paulo, SP – Um dos repórteres mais experientes da Globo, Walace Lara, poços-caldense que iniciou sua carreira no Jornal Mantiqueira, não conseguiu segurar a emoção durante uma entrada ao vivo no Bom Dia São Paulo exibido nesta terça-feira (21/02). Ele conversava com a apresentadora Sabina Simonato quando chorou. Na conversa, ele contou o que viu no Litoral Norte de São Paulo enquanto colhia informações para os telespectadores sobre a tragédia. Muito abalado, ele tentou se segurar, mas não conseguiu.

“Desculpa, eu vou respirar e vou falar. Eu estive ontem em uma comunidade em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. Uma situação muito difícil para a gente ver, acompanhar, as cidades não têm estrutura. É tudo muito difícil, muito complicado”, disse ele.

Ver um repórter experiente como Wallace Lara se emocionando com a situação das pessoas no litoral é impactante. Jornalismo deve ser imparcial, mas tem horas que a humanidade supera o esperado do profissionalismo, e tá tudo bem. Não se mobilizar com a dor é que é triste.

Foto: Reprodução TV Globo.