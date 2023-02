Banho à Fantasia animou o domingo de Carnaval

Poços de Caldas, MG – O tradicional Banho à Fantasia, a mais original tradição do Carnaval poços-caldense, agitou a tarde do último domingo. Foram 19 concorrentes nas categorias Infantil individual, infantil grupo e adulto individual e grupo. Com fantasias confeccionadas em papel, os foliões se apresentam para o júri técnico e pulam na piscina após a apresentação, para a alegria do público. A performance é avaliada por um júri técnico, que dá notas para beleza, originalidade, confecção e evolução.

O evento chegou à sua 40ª edição com a alegria de sempre! Os participantes capricharam nas fantasias e também nas performances. Depois, se jogaram nas piscinas do Country Club. Os saltos são acompanhados por equipe do Corpo de Bombeiros oferecendo total segurança aos participantes. O evento é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Confira a colocação final:



Infantil Feminino

1. Gabriela Godoy Gonçalves Carvalho

2. Mariana Lopes Batista Sanchez

3. Maria Alice Pereira Marques

Infantil Masculino

1. Lucas Gonçalves de Almeida

2. João Marcelo Barbosa Mendes

3. Martim Barbosa Mendes

4. Enzo Pereira Marques

5. Lorenzo Pereira Marques

Infantil Conjunto

1. Enrico, Miguel, Guilherme, Maria Laura, Guilherme Letti, Caetano

2. Miguel, Giovana, Sophia, Eliza, Isabella, Mariana

3. Enzo, Lorenzo, Adryan, Maria Alice

Adulto Feminino

1. Maria Vitória Garcia Lopes

2. Maria Angélica Campos Gonçalves

3. Andressa Cristina Peçanha

Adulto Masculino

1. Carlos Welton Pereira Marques

2. Gilson de Souza Lopes

3. Leonardo Henrique Toledo

Adulto Conjunto

1. Gilson, Maria Vitória, Ana Rita, João, Heverson, Juninho, Odaísa