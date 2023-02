Blocos de Carnaval têm grande adesão em Poços

Poços de Caldas, MG – Nesta retomada do Carnaval, dez blocos animaram as ruas de Poços de Caldas. A folia começou cedo literalmente, às nove da manhã de sábado (18), com o bloco de corredores Carna Pé Q Voa. Formado por adeptos da corrida, familiares e amigos, o Pé Q Voa inaugurou a programação dos blocos com muita gente fantasiada percorrendo o centro da cidade.

Os temas dos blocos foram variados. Teve os festeiros, os culturais, de homenagem, de hotéis locais e os das causas sociais. Ao longo dos quatro dias de Carnaval, cerca de duas mil e quinhentas pessoas participaram dos blocos. “A expectativa com relação aos blocos foi atendida, principalmente por ser um carnaval de retomada”, afirma o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca. “Alguns se organizaram de forma mais concisa e percebemos que a quantidade de participantes está realmente aumentando, mostrando a importância dos blocos para o município. É uma tendência, o futuro, pessoas que começaram com pequenos bloquinhos se organizando cada vez mais. Esperamos que novos blocos surjam para o Carnaval de 2024”, completa.

Os mais numerosos foram os com abadá, como o River, o Eurico e do Ronaldo, confirmando a tendência de crescimento registrada antes da pandemia. A Praça Pedro Sanches, local de concentração antes do desfile que seguia pela rua Assis Figueiredo, ficou apinhada de integrantes dos blocos de rua.

Vestido de Batman, o técnico em processos Juninho Carvalho saiu no River Bloco no domingo (19). “Foi muito legal. A cada ano os blocos têm aumentado em volume de pessoas e se preparando melhor. Muitas pessoas de fora têm elogiado”, diz.

Enquanto alguns blocos seguiram acompanhados por carros de som para manter o agito, outros desfilaram com grupos de percussão, como o Gigantes da Casa de Bonecos, que teve participação da banda Maracatu Congo de Ouro em meio aos bonecões, e o Afoxé Memórias da Resistência, dos moradores da Cascatinha, que celebrou a cultura afro-brasileira.

Nem a chuva fina de alguns momentos atrapalhou a animação dos foliões, que improvisaram com capas de chuvas e sombrinhas ou simplesmente ignoraram o tempo úmido. No último dia de folia, o Bloco da Tine e das Fridas levou cores e bandeiras para o centro, com a mensagem de que o carnaval é para todos e pode ser celebrado com respeito às diferenças, como foi o carnaval deste ano em Poços.