Guarda Municipal de Poços de Caldas apreende foragido da justiça

Poços de Caldas, MG – Um homem, que estava foragido da Justiça, foi preso nesta terça-feira(21), em Poços de Caldas pela Guarda Civil Municipal.

Segundo a GCM, a equipe de abordagem da Assistência Social solicitou apoio da Guarda na Avenida João Pinheiro, entrocamento com Avenida Catetano Peterle, na região oeste da cidade. No local, um homem em situação de rua estava importunando pedestres e motoristas que passavam por ali, ainda segundo a GCM, o homem estava agressivo com os agentes sociais.

Ao chegar no local e realizar a abordagem pessoal, a equipe da GCM identificou o homem, e, ao realizar pesquisa no sistema, recebeu a informação de que havia um mandado de prisão contra ele, pela Vara Criminal da cidade de Guaxupé -MG.

O homem foi preso e encaminhado à Upa e na sequência levado à Delegacia, onde foi apresentado ao delegado de plantão.