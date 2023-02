Homem é preso por posse irregular de armamentos e munições

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira (22), a guarnição do VP MAmb 32.270 GEPAM recebeu informações sobre uma possível posse irregular de arma de fogo em Poços. Após realizar levantamentos, a equipe policial conseguiu localizar o autor, que estava na posse de três armas e 15 munições de calibres variados.

Ao ser questionado, o autor admitiu estar na posse de apenas uma arma. No entanto, um dos policiais avistou um coldre sobre uma cômoda no quarto do suspeito e encontrou duas outras armas dentro de uma gaveta, juntamente com as munições de calibres diversos.

Diante da situação, o autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. No total, foram apreendidas três armas de fogo, nove munições de calibre 22, quatro cartuchos de calibre 32, um cartucho de calibre 36, um cartucho de calibre 38 e dois coldres.